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Тюменцы увидят "Сильву" в Международный женский день

Общество, 08:07 13 февраля 2020

www.mkrf.ru

Оперетту Имре Кальмана "Сильва" исполнят солисты московских музыкальных театров в Тюменской филармонии 8 марта, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Имре Кальман - один из основоположников и наиболее видных представителей новой венской оперетты, отличающейся остротой сюжетных ситуаций, развернутой музыкальной драматургией, эффективной оркестровкой.

Действие происходит в 1912 году в Будапеште и в Вене. "Сильва" известна и под другими названиями: "Королева чардаша", "Княгиня чардаша". Сюжет ее – "театр о театре", рассказ о судьбе артистки варьете. Окружение Сильвы – князья, графы. Ее талантом восхищаются, но влюбленный в Сильву Эдвин, сын князя Воляпюк, из-за сословных предрассудков не может на ней жениться. Переплетаются судьбы героев, и постепенно становится ясно, как обманчиво многое в их жизни. Но вдохновенные мелодии оперетты рассказывают о всепобеждающей силе любви, которой не страшны никакие преграды.

Первое исполнение оперетты состоялось 17 ноября 1915 года в Вене.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте Тюменской филармонии. (6+).

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# оперетта , Тюменская филармония

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