Карантин в школах Салехарда введен до 18 февраля

| Фото: salekhard.org | Фото: salekhard.org

На дистанционное обучение переведены школьники Салехарда с 12 февраля по распоряжению главного государственного санитарного врача по ЯНАО. Карантин продлится по 18 февраля включительно, сообщает администрация города.

Профилактическая мера призвана предупредить распространение ОРВИ и гриппа. Также с 11 февраля в Салехарде запрещены массовые, спортивные и культурные, развлекательные и зрелищные мероприятия.

В дошкольных учреждениях города введен утренний фильтр, в организациях и на предприятиях Ямала действует масочный режим.