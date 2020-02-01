Карантин в школах Салехарда введен до 18 февраля
| Фото: salekhard.org
На дистанционное обучение переведены школьники Салехарда с 12 февраля по распоряжению главного государственного санитарного врача по ЯНАО. Карантин продлится по 18 февраля включительно, сообщает администрация города.
Профилактическая мера призвана предупредить распространение ОРВИ и гриппа. Также с 11 февраля в Салехарде запрещены массовые, спортивные и культурные, развлекательные и зрелищные мероприятия.
В дошкольных учреждениях города введен утренний фильтр, в организациях и на предприятиях Ямала действует масочный режим.