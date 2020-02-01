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Карантин в школах Салехарда введен до 18 февраля

Общество, 10:02 12 февраля 2020

salekhard.org | Фото: salekhard.org

На дистанционное обучение переведены школьники Салехарда с 12 февраля по распоряжению главного государственного санитарного врача по ЯНАО. Карантин продлится по 18 февраля включительно, сообщает администрация города.

Профилактическая мера призвана предупредить распространение ОРВИ и гриппа. Также с 11 февраля в Салехарде запрещены массовые, спортивные и культурные, развлекательные и зрелищные мероприятия.

В дошкольных учреждениях города введен утренний фильтр, в организациях и на предприятиях Ямала действует масочный режим.

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# грипп , карантин , ОРВИ , Салехард

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