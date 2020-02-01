Тюменская пьеса вошла в лонг-лист драматургического конкурса "Ремарка"

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Пьеса Demon_pattern, написанная для постановки хореографического перформанса тюменского театра танцевальных форм "Контраст", вошла в лонг-лист конкурса новой драматургии "Ремарка", сообщает пресс-служба МТЦ "Космос".

Автор пьесы – драматург, резидент лаборатории "Практика постдраматурга" и художник из Санкт-Петербурга Екатерина Августеняк. По ее работе летом 2019 года в Театральном центре "Космос" поставили хореографический перформанс Demon_pattern. Режиссером и актером стал руководитель театра танцевальных форм "Контраст" Александр Шипицин.

В марте 2019 года он вошел в состав победителей конкурса на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ". Благодаря чему появился спектакль, объединивший современную культуру с произведениями, письмами М. А. Врубеля и восточной повестью М. Ю. Лермонтова "Демон". Постановка – это танец-рассуждение о существовании художника в современном мире, поглощенном кликами, репостами и свайпами. За несколько месяцев показов спектакль стал победителем двух фестивалей: Фестиваля тюменских театров и Всемирного фестиваля молодежных театров "Театральная революция" в номинации "Лучшее пластическое решение роли".

"Попасть в лонг-лист "Ремарки" – это возможность рассказать о своей пьесе большему количеству людей, особенно в театральной среде. Они могут заинтересоваться ею и поставить. Шорт-лист – это уже другая история. Поэтому очень ждем результатов", – сказала Екатерина Августеняк.

Напомним, в 2019 году Екатерина Августеняк также стала автором пьесы для тюменского спектакля-игры "Ритуал-шоу После чудес". Она была в список главных работ фестиваля современной драматургии "Любимовка – 2019".

Всего в лонг-лист "Большой ремарки" вошли 37 пьес. Из них сформируют шорт-лист, а в марте объявят список лучших произведений сезона. Узнать больше о спектакле и пьесе Demon_pattern можно в группе театрального центра "Космос" в социальной сети "ВКонтакте".