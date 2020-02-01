Тюменских студентов приглашают на олимпиаду по финансовой грамотности
Принять участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по финансовой грамотности приглашают учащихся тюменских вузов. Заочный этап продлится до 17 февраля, сообщает Лига добровольцев ТюмГУ.
Команды из трех-пяти человек на заочном этапе должна подготовить исследование по одному из предложенных кейсов, проанализировать проблему и представить аргументы в пользу одной из точек зрения. По итогам жюри выберет лучшую команду в каждом федеральном округе.
Очный этап состоится 23 и 24 апреля. Команды представят свои проекты в Москве. Кроме того, каждый студент примет участие в индивидуальном зачете по финансовой грамотности.
Победители и призеры индивидуального зачета смогут использовать результаты в качестве баллов при поступлении на магистерскую программу "Экономическая политика" направления "Экономика" экономического факультета МГУ.
МГУ проводит олимпиаду в третий раз. Тема конкурса в 2019/2020 учебном году — "Свобода vs безопасность". В жюри конкурса входят представители Банка России, Минфина, а также научного и профессионального сообщества.
Заявки на участие в заочном этапе принимают по ссылке.