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Тюменских студентов приглашают на олимпиаду по финансовой грамотности

Общество, 16:36 12 февраля 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Принять участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по финансовой грамотности приглашают учащихся тюменских вузов. Заочный этап продлится до 17 февраля, сообщает Лига добровольцев ТюмГУ.

Команды из трех-пяти человек на заочном этапе должна подготовить исследование по одному из предложенных кейсов, проанализировать проблему и представить аргументы в пользу одной из точек зрения. По итогам жюри выберет лучшую команду в каждом федеральном округе.

Очный этап состоится 23 и 24 апреля. Команды представят свои проекты в Москве. Кроме того, каждый студент примет участие в индивидуальном зачете по финансовой грамотности.

Победители и призеры индивидуального зачета смогут использовать результаты в качестве баллов при поступлении на магистерскую программу "Экономическая политика" направления "Экономика" экономического факультета МГУ.

МГУ проводит олимпиаду в третий раз. Тема конкурса в 2019/2020 учебном году — "Свобода vs безопасность". В жюри конкурса входят представители Банка России, Минфина, а также научного и профессионального сообщества.

Заявки на участие в заочном этапе принимают по ссылке.

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# МГУ , студенты , финансовая олимпиада

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