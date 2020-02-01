Любитель пьяной езды проведет полгода за решеткой

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

За пьяную езду тюменец проведет в колонии полгода. Водитель уже имел неоплаченный штраф в 200 тыс. рублей и был осужден условно, сообщает прокуратура Тюменской области.

13 декабря 2019 года патруль ДПС обратил внимание на автомобиль, который двигался по парковке у ТРЦ "Гудвин". У водителя с признаками опьянения не оказалось документов. От освидетельствования в наркодиспансере тюменец отказался.

Было установлено, что в 2016 мужчина был осужден за пьяную езду к штрафу в 200 тыс. рублей, который полностью не оплатил. В 2017 году его приговорили к условному лишению свободы.

Суд назначил подсудимому шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, тюменцу предстоит оплатить оставшийся штраф в размере 199 тыс. рублей.