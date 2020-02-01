В Тюменской области самыми закредитованными стали жители Югры

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Объемы выданных кредитов населению Тюменской области, с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, за год возросли на 14%, сообщает пресс-служба отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

За 2019 год жителям области предоставлено банковских кредитов на сумму 582 млрд рублей, в том числе 128 млрд рублей – ипотечных жилищных кредитов.

Основной объем кредитов – 266 млрд рублей (46%) получили жители Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на заемщиков юга области и Ямала приходится по 212 и 104 млрд рублей соответственно.

Совокупная задолженность населения области по всем видам кредитов увеличилась за год также на 14% и превысила на 1 января 2020 года 820 млрд рублей, из них 50% или 410 млрд рублей приходится на ипотечные жилищные кредиты.

За 2019 год объем просроченной задолженности по кредитам населению сократился на 9%, доля в общей сумме выданных кредитов снизилась до 3%, по ипотечным – менее 1%.

Вслед за снижением ключевой ставки Банка России наблюдается снижение ставок по потребительским и ипотечным кредитам. Так, средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась с 10,6% в апреле 2019 года (когда ключевая ставка была 7,75%) до 9,1% годовых в декабре.

"Это поддержит рост корпоративного и ипотечного кредитования, – считает управляющий отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сергей Попов. - Вместе с тем, введение показателя долговой нагрузки будет и в дальнейшем оказывать сдерживающий эффект на наращивание объемов необеспеченного потребительского кредитования, как и в IV квартале прошлого года".