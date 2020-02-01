Тоболякам расскажут, как будет выглядеть Центральный парк

| Фото: Центральный парк во ВКонтакте | Фото: Центральный парк во ВКонтакте

Открытые слушания, посвященные презентации проекта Центрального парка, пройдут в Тобольске 15 февраля, сообщает администрация города.

Архитекторы, дизайнеры, маркетологи представят свои идеи, основанные на пожеланиях и предложениях тоболяков. Горожане узнают, как может выглядеть мультифункциональное, красивое и безопасное пространстве в центре города. Участникам расскажут, как будущий парк будет связан с историей Тобольска, его настоящим, прошлым и будущим.

Открытые слушания пройдут в в мультицентре "Моя территория". Начало в 12 часов.

Зарегистрироваться на мероприятие можно в группе Центрального парка во Вконтакте.