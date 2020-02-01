  • 13 февраля 202013.02.2020четверг
  • USD63,0470
    EUR68,7843
  • В Тюмени -12..-14 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тоболякам расскажут, как будет выглядеть Центральный парк

Общество, 11:05 13 февраля 2020

Центральный парк во ВКонтакте | Фото: Центральный парк во ВКонтакте

Открытые слушания, посвященные презентации проекта Центрального парка, пройдут в Тобольске 15 февраля, сообщает администрация города.

Архитекторы, дизайнеры, маркетологи представят свои идеи, основанные на пожеланиях и предложениях тоболяков. Горожане узнают, как может выглядеть мультифункциональное, красивое и безопасное пространстве в центре города. Участникам расскажут, как будущий парк будет связан с историей Тобольска, его настоящим, прошлым и будущим.

Открытые слушания пройдут в в мультицентре "Моя территория". Начало в 12 часов.

Зарегистрироваться на мероприятие можно в группе Центрального парка во Вконтакте.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тобольск , Центральный парк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:10 13.02.2020Роспотребнадзор: находящиеся на карантине в Тюмени здоровы
12:00 13.02.2020Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта
11:49 13.02.2020Уватским ветеранам вручают медали к юбилею Победы
11:27 13.02.2020До пятисот тысяч рублей могут получить тюменцы на реализацию творческих проектов