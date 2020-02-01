Лекцию о Венецианове и его школе прочитают в тюменском музее

| Фото: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова | Фото: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова

Лекция "А.Г. Венецианов и его школа" начнется в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) 13 февраля в 18 часов, сообщает музей.

Лекция посвящена 240-летию со дня рождения известного русского живописца. О творчестве Алексея Венецианова расскажет искусствовед, главный научный сотрудник музейно-просветительского отдела Тюменского музейно-просветительского объединения Наталья Паромова.

Алексей Венецианов – первооткрыватель русской национальной темы в отечественном искусстве первой половины XIX века. Он создал реальную картину жизни деревни, усадьбы. Художник по праву считается основоположником жанровой живописи в отечественном искусстве. Именно Венецианов первым изобразил родную природу, тогда как его коллеги "за пейзажем ездили в Италию". Художник создал галерею портретов крестьян – крепостных, представителей "подлого" сословия, подчеркнув их нравственную красоту, поэтическое восприятие мира, одухотворенность.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+.