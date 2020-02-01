Систему искусственного интеллекта внедрили на ферме в Голышманово

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Систему с использованием искусственного интеллекта внедрили в родильном отделении молочно-товарного комплекса в Голышманово, сообщает ГК "Дамате".

Проект реализован специально для "Дамате" специалистами компании Connectome. Ai – резидентами Сколково.

Процесс отела – один из важнейших этапов в молочном животноводстве и требует непрерывного наблюдения. Поэтому "Дамате" приняла решение отдать этот процесс под управление искусственному интеллекту, тем самым снизив влияние человеческого фактора.

Родильное отделение на молочном комплексе оборудовано системой видеокамер под управлением искусственного интеллекта Animal Care. Программное обеспечение работает без участия человека, обеспечивает дистанционный контроль и оповещение персонала в режиме 24/7. Интеллектуальная система мониторинга определяет рождение телят и своевременно, в режиме реального времени, уведомляет персонал комплекса о прибавлении в стаде – на телефон сотрудникам отправляется сообщение о рождении теленка.

"Получение актуальной информации о рождении телят в режиме реального времени позволяет сохранять здоровье и потенциал молодняка, что положительно сказывается на производственных показателях комплекса, - сказал генеральный директор "Тюменские молочные фермы" Андрей Григоращенко.

Кроме того, система обеспечивает дистанционный контроль, реагирует на возможные нарушения и сбои в работе персонала, собирает и хранит данные по каждому отелу, контролирует соблюдение регламентов и выполнение обязательных процедур. В планах компании – дальнейшее расширение контроля важных операций с помощью искусственного интеллекта.

Напомним, молочно-товарный комплекс "Дамате", расположенный в Голышмановском районе Тюменской области введен в эксплуатацию в 2017 году, в 2019 он был расширен до шести тысяч голов. По уровню технической оснащенности и количеству инновационных разработок ферма "Дамате" является одним из самых передовых хозяйств в стране. Все производственные решения направлены на благополучие животных, находящихся на беспривязном содержании. Технологические решения тщательно продуманы и обеспечивают максимальный комфорт для животных и удобство работы персонала. Объекты комплекса укомплектованы современным оборудованием от ведущих российских и западных производителей.