Более полутонны казахстанской муки не пустили в Тюменскую область
575 кг муки, которая предназначалась для реализации на территории Тюменской области, без фитосанитарного сертификата выявили на контрольном посте "Казанское", сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
Отсутствие сертификата является нарушением Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантиной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза.
Груз возвращен на сопредельную территорию Республики Казахстан. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении.