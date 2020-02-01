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Более полутонны казахстанской муки не пустили в Тюменскую область

Общество, 17:31 12 февраля 2020

www.ursn72.ru | Фото: www.ursn72.ru

575 кг муки, которая предназначалась для реализации на территории Тюменской области, без фитосанитарного сертификата выявили на контрольном посте "Казанское", сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Отсутствие сертификата является нарушением Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантиной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Груз возвращен на сопредельную территорию Республики Казахстан. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении.

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# карантинные мероприятия , пограничный контроль , Россельхознадзор

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