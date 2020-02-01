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Банк России проводит набор слушателей в IV Летнюю макроэкономическую школу

Общество, 14:21 14 февраля 2020

Банка России | Фото: Банка России

Получить знания по современной макроэкономической теории и ее применению в России, трансмиссии денежной политики, банковскому регулированию и обеспечению финансовой стабильности могут слушатели однодневного интенсивного образовательного курса "IV Летняя макроэкономическая школа". Занятия пройдут 6 июля 2020 года в Санкт-Петербурге, сообщает Центробанк России.

В летнюю школу банка приглашаются магистранты, аспиранты и молодые преподаватели вузов по экономическим направлениям, уверенно владеющие теоретическими знаниями по макроэкономике, функционированию финансовых рынков, а также основами денежно-кредитной политики.

Курс состоит из лекций сотрудников Банка России и интерактивных занятий. Он также предоставляет возможность участия в качестве слушателей в III Международной конференции по экономическим исследованиям Банка России 7–8 июля 2020 года и в мероприятиях XXIV Международного финансового конгресса 9–10 июля 2020 года.

Отбор слушателей в летнюю школу проводится по присланным анкетам и результатам тестирования. Анкеты принимаются до 19 апреля 2020 года. По итогам конкурса будет отобрано 50 участников. Заполнить анкету и пройти тест можно здесь.

Цель обучения — повышение уровня знаний о реализации политики центральных банков, особенно Банка России, в контексте экономической теории, а также информирование о формировании политики Банка России в области ценовой и финансовой стабильности.

Слушатели летней школы самостоятельно оплачивают дорогу и проживание в Санкт-Петербурге. Образовательный курс, участие в конференции и конгрессе в качестве слушателей бесплатные.

Сотрудники Банка России к участию в конкурсе не допускаются.

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# Банк России , банки , обучение , экономика

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