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Тюменцев призывают сообщать о плохой уборке снега

Общество, 12:43 13 февраля 2020

Тюмень — наш дом | Фото: Тюмень — наш дом

Сообщить об образовании наледи, гололеда или ненадлежащей уборке снега тюменцы могут на портале "Тюмень – наш дом", сообщает городская администрация.

Борьба с зимней скользкостью включает в себя целый комплекс мероприятий по предотвращению опасных гололедных явлений. Особое внимание дорожные службы уделяют уборке подходов к остановочным пунктам и социальным учреждениям, тротуарам и пешеходным переходам.

Скользкую плитку и брусчатку на тротуарах обрабатывают отсевом гранитной крошки, что повышает сцепление с покрытием. В случае снежно-ледяных образований на тротуаре на подрядную организацию могут быть наложены штрафные санкции. Учитывая погодные условия, предпочтение отдается немеханизированной уборке. Ежедневно задействуются не менее 450 дорожных рабочих и дворников.

На проезжей части для ликвидации зимней скользкости используются противогололедные материалы. В первую очередь обрабатываются путепроводы и съезды с мостов.

"В зимний период на улично-дорожной сети Тюмени противогололедные материалы используются в минимальных количествах. Для распределения противогололедных материалов на автомобильных дорогах задействованы машины, оснащенные электронными дозаторами, позволяющими распределять материалы в пределах установленных норм и в зависимости от температуры воздуха", – рассказал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.

Посмотреть, как происходит уборка снега, можно в режиме реального времени на портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Мониторинг уборки города".

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# гололед , снег , уборка снега

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