Медсестра из Тюменской области выиграла конкурс Союза педиатров России

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Медсестра Каскаринской амбулатории филиала областной больницы № 19 Наталья Синицина победила в конкурсе "Детская медицинская сестра - 2019" в номинации "Детская медицинская сестра образовательного учреждения", сообщает областной департамент здравоохранения.

Стаж работы Натальи Синициной составляет 30 лет. Она медсестра кабинета оказания медицинской помощи несовершеннолетним в Каскаринской средней школе. При этом Наталья Синицина не останавливается на достигнутом, а совершенствует свои профессиональные навыки и получает новые знания. В последнее время она работает над вопросами использования здоровьесберегающих технологий в работе с детьми, имеющими ограниченные физические возможности.

По словам главного врача областной больницы №19 Андрея Патрикеева, победа Натальи Синициной говорит об высоком уровне ее профессионализма.

"Это важное событие, пример для подражания и нашим сотрудникам, и другим медицинским работникам как младшего, среднего медицинского персонала, так и врачам. Для нас это весомый показатель в работе", - отметил он.

Церемония награждения победителей конкурса "Детская медицинская сестра-2019" пройдет на открытии XXII Конгресса педиатров России с международным участием 21 февраля.