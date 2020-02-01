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Медсестра из Тюменской области выиграла конкурс Союза педиатров России

Общество, 16:54 13 февраля 2020

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Медсестра Каскаринской амбулатории филиала областной больницы № 19 Наталья Синицина победила в конкурсе "Детская медицинская сестра - 2019" в номинации "Детская медицинская сестра образовательного учреждения", сообщает областной департамент здравоохранения.

Стаж работы Натальи Синициной составляет 30 лет. Она медсестра кабинета оказания медицинской помощи несовершеннолетним в Каскаринской средней школе. При этом Наталья Синицина не останавливается на достигнутом, а совершенствует свои профессиональные навыки и получает новые знания. В последнее время она работает над вопросами использования здоровьесберегающих технологий в работе с детьми, имеющими ограниченные физические возможности.

По словам главного врача областной больницы №19 Андрея Патрикеева, победа Натальи Синициной говорит об высоком уровне ее профессионализма.

"Это важное событие, пример для подражания и нашим сотрудникам, и другим медицинским работникам как младшего, среднего медицинского персонала, так и врачам. Для нас это весомый показатель в работе", - отметил он.

Церемония награждения победителей конкурса "Детская медицинская сестра-2019" пройдет на открытии XXII Конгресса педиатров России с международным участием 21 февраля.

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# конкурс , медики , областная больница , педиатрия

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