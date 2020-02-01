  • 13 февраля 202013.02.2020четверг
  • USD63,0470
    EUR68,7843
  • В Тюмени -12..-14 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ольга Швецова возглавила комитет по социальной политике Тюменской областной думы

Политика, 10:54 13 февраля 2020

пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова утверждена в должности председателя думского комитета по социальной политике. Это решение было принято большинством голосов на 38-м заседании регионального законодательного собрания 13 февраля.

Ранее за избрание Ольги Швецовой проголосовали депутаты, входящие в состав комитета. В качестве альтернативы рассматривалась кандидатура депутата от ЛДПР Глеба Трубина.

Кроме того, решение о поддержке кандидатуры Ольги Швецовой было принято в результате альтернативного тайного голосования на заседании думской фракции партии "Единая Россия".

Ольга Швецова будет исполнять полномочия председателя думского комитета по социальной политике на профессиональной основе.

Евгений Бабенко

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# облдума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:32 13.02.2020Председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы назвала первоочередные задачи
10:54 13.02.2020Ольга Швецова возглавила комитет по социальной политике Тюменской областной думы
10:34 13.02.2020Валерий Фальков сложил депутатские полномочия досрочно
17:15 12.02.2020Сергей Шустов: у тюменских строителей есть потенциал для успешной реализации нацпроектов