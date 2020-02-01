Ольга Швецова возглавила комитет по социальной политике Тюменской областной думы

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова утверждена в должности председателя думского комитета по социальной политике. Это решение было принято большинством голосов на 38-м заседании регионального законодательного собрания 13 февраля.

Ранее за избрание Ольги Швецовой проголосовали депутаты, входящие в состав комитета. В качестве альтернативы рассматривалась кандидатура депутата от ЛДПР Глеба Трубина.

Кроме того, решение о поддержке кандидатуры Ольги Швецовой было принято в результате альтернативного тайного голосования на заседании думской фракции партии "Единая Россия".

Ольга Швецова будет исполнять полномочия председателя думского комитета по социальной политике на профессиональной основе.

Евгений Бабенко