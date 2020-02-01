До пятисот тысяч рублей могут получить тюменцы на реализацию творческих проектов

| Фото: МТЦ «Космос» (архив) | Фото: МТЦ «Космос» (архив)

До 500 тыс. рублей могут получить участники конкурса на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ", прием заявок на который стартует в Тюмени 13 февраля, сообщает пресс-служба Молодежного театрального центра "Космос".

В 2020 году "ЦЕХ" пройдет по пяти направлениям: спектакли, творческие проекты, организация обучения и гастролей для коллективов, крупные фестивали и выставки, арт-объекты. Чтобы стать участником, нужно скачать заявку и отправить ее до 10 марта на электронную почту grant.kosmos2019@gmail.com.

"Конкурс создан для поддержки творческих инициатив молодежи. Он дает возможность реализовать любую смелую идею. В этом году мы объединили силы с мультицентром "Контора пароходства", и в результате появились новые направления конкурса: арт-объекты, уличные фестивали, серии событий по развитию креативного мышления", – поделилась руководитель театрального центра "Космос" Марина Деликатная.

Первая волна конкурса пройдет с 13 февраля по 27 марта. В это же время состоится образовательная сессия. Мастер-классы и лекции запланированы на 20, 28 февраля и 6 марта. Федеральные и региональные эксперты расскажут о том, как успешно заполнить заявку и оформить смету, провести проект от задумки до воплощения, а также разберут кейсы и заявки участников. Посетить занятия сможет любой желающий. Для участников конкурса прохождение образовательного курса обязательно.

Защита спектаклей пройдет 12 и 13 марта в МТЦ "Космос". Защищать проекты по остальным направлениям участники будут 20 и 21 марта в мультицентре "Контора пароходства". Награждение победителей состоится в День театра 27 марта.

Вторая волна "ЦЕХа" стартует 20 апреля. В ней примут участие те, кто не смог заявиться на первый этап или решил подать проект повторно с учетом замечаний экспертов.

Напомним, в 2019 году финансовую поддержку получили 15 идей. Среди них I Всероссийский фестиваль детских театров "Малая сцена", музыкальный проект FREEMUSIC 3.0, фестиваль комиксов Comic Arts Tuymen, спектакль "Я=корова" по пьесе Яна Фабра и другие.