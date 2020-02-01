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Восемнадцать человек, прибывших на Ямал из Китая, находятся под наблюдением эпидемиологов

Общество, 13:49 13 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

18 из 25 человек, прибывших из КНР на Ямал, находятся под наблюдением эпидемиологов, сообщает ИА "Север-Пресс" со ссылкой на данные Роспотребнадзора по Ямалу.

Период наблюдения за прибывшими людьми составляет 14 дней. Больных коронавирусом в округе не выявлено.

Управление Роспотребнадзора по Ямалу организовало полный комплекс мероприятий, направленных на предотвращение инфекции. Ситуация находится под контролем.

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# КНР , коронавирус , Роспотребнадзор , эпидемиолог , Ямал

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