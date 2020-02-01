Восемнадцать человек, прибывших на Ямал из Китая, находятся под наблюдением эпидемиологов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

18 из 25 человек, прибывших из КНР на Ямал, находятся под наблюдением эпидемиологов, сообщает ИА "Север-Пресс" со ссылкой на данные Роспотребнадзора по Ямалу.

Период наблюдения за прибывшими людьми составляет 14 дней. Больных коронавирусом в округе не выявлено.

Управление Роспотребнадзора по Ямалу организовало полный комплекс мероприятий, направленных на предотвращение инфекции. Ситуация находится под контролем.