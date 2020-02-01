Сто четыре года назад турецкая крепость Эрзерум была захвачена русскими войсками

| Фото: gwar.mil.ru | Фото: gwar.mil.ru

16 февраля - памятная дата военной истории России. В этот день в 1916 году в ходе Первой мировой войны русские войска под командованием Николая Юденича взяли турецкую крепость Эрзерум.

15 ноября 1914 года Россия объявила войну Турции в ответ на обстрел русских портов Севастополя, Одессы, Новороссийска в октябре 1914 года.

Открылся Кавказский фронт. Зимой турецкие войска начали здесь наступление, но потерпели полное поражение.

В августе 1915 года командующим Кавказским фронтом стал великий князь Николай Николаевич. В январе 1916 года русские войска перешли в наступление. Совершив труднейший переход через обледенелые крутые горные склоны, русские войска под командованием генерала Николая Юденича подошли к турецкой крепости Эрзерум. Обладание ею давало ключ к господству над всеми восточными областями Турции.

Крепость считалась неприступной. К ее штурму войска готовились 21 день. Особые трудности вызвала доставка осадных орудий с платформами и снарядов к ним, которые были необходимы для подготовки атаки фортов Чобан-деде и Далан-гез.

Русские начали штурм Эрзерума 11 февраля, наступление проходило успешно. Уже 12 февраля они овладели двумя фортами на важных направлениях, что позволило им с севера выйти в тыл турецких позиций.

16 февраля русские войска ворвались в Эрзерум, а турки были отброшены на 70-100 километров к западу. При штурме русские войска потеряли 2,3 тыс. человек убитыми и 13 тыс. ранеными. Противник потерял 40 тыс. ранеными и убитыми, 13 тыс. пленными.

По достижении рубежа Мемахатун 26 марта и Хибонси 7 апреля русская армия прекратила преследование и остановилась из-за трудностей подвоза зимой по неподготовленным горным дорогам провианта и боеприпасов.

Благодаря взятию Эрзерума было остановлено турецкое продвижение в сторону Суэцкого канала и Египта, а английская экспедиционная армия в Месопотамии получила большую свободу действий.