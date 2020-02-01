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На II чемпионат по спидкубингу в Тюмени зарегистрировались около сорока человек

Общество, 11:07 16 февраля 2020

архив сообщества "Тюмень|Speedcubing" | Фото: архив сообщества "Тюмень|Speedcubing"

На II чемпионат по спидкубингу в Тюмени зарегистрировались около сорока человек

Около 40 участников зарегистрировались на II чемпионат по спидкубинку, который пройдет в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а) в Тюмени с 29 февраля по 1 марта.

"На данный момент зарегистрировались 37 человек. У нас уже есть подтвержденные участники из Талицы, Тобольска, Ижевска, Перми, Тулы, Новосибирска, Челябинска, Златоуста, Екатеринбурга и Дюртюлей. По опыту прошлого года многие будут регистрироваться и в последние дни", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель сообщества "Тюмень|Speedcubing" Александра Вешкурцева.

Организаторы решили продлить регистрацию до 25 февраля. Заявить о своем участии можно по ссылке.

Принять участие в чемпионате может абсолютно любой, главное, уметь собирать кубик Рубика или любую другую головоломку, по которой проводится соревнование. В рамках чемпионата предусмотрены 13 дисциплин.

Победителей и призеров наградят уникальными медалями, дипломами, а также головоломками от спонсора чемпионата. Ккаждому участнику достанется сертификат участника и памятный сувенир.

Инна Пахомова

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# Контора пароходства , кубик Рубика , чемпионат

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