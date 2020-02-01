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Уватские спортсмены подвели итоги областного фестиваля ГТО

Общество, 18:23 13 февраля 2020

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

14 место из 26 районов и городов занял Уватский район на Областном зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди взрослого населения, который прошел в Тюмени. Об этом сообщает администрация Уватского района.

В состав команды вошли восемь спортсменов. "В областном фестивале ГТО принимала участие второй раз. Из испытаний особенное предпочтение отдаю прыжкам в длину и бегу на дистанции 60 метров", - сказала Татьяна Прошкина.

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Участники соревновались в таких видах испытаний, как наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание из виса лежа на низкой перекладине 90 сантиметров, подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири 16 килограммов, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, бег на 60, 100, 2, 3 тыс. метров, бег на лыжах на дистанциях два, три и пять км, а также стрельба из пневматического оружия.

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# ГТО , фестиваль ГТО

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