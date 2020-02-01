Бесплатный досуговый абонемент доступен читателям областной научной библиотеки

| Фото: www.tonb.ru | Фото: www.tonb.ru

Воспользоваться бесплатным досуговым библиотечным абонементом в областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева могут граждане, имеющие постоянную регистрацию в Тюмени и читательский билет библиотеки, сообщает учреждение.

Читатели могут взять книги по кулинарии, рукоделию, домоводству, строительству, овощеводству, садоводству, спорту, туризму, а также художественную литературу.

Одновременно может быть выдано не более трех книг на срок не более 15 календарных дней. Если читатель не продлил срок пользования литературой и не вернул ее в назначенный день, специалист библиотеки вправе предупредить о возврате книг в трехдневный срок по телефону, sms-сообщением, по электронной почте.

Литературу на дом выдают в универсальном читальном зале №1.

Читатели, причинившие ущерб фонду библиотеки, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством России.

С положением о досуговом библиотечном абонементе областной научной библиотеки можно познакомиться здесь.