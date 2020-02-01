Финал Кубка России по футболу пройдет в Екатеринбурге

| Фото: личный аккаунт Евгения Куйвашева в Instagram | Фото: личный аккаунт Евгения Куйвашева в Instagram

Финал Кубка России по футболу в 2020 году пройдет в Екатеринбурге. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза.

Об этом в своем личном аккаунте в Instagram сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Уральская столица вновь станет центром притяжения для футбольных болельщиков со всей страны. Наша область обладает большим опытом проведения спортивных мероприятий, в том числе и мирового уровня. В 2012 году Екатеринбург уже принимал финал Кубка России, а в 2018 году на Центральном стадионе прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу. В дни матчей в городе было много счастливых и дружелюбных болельщиков из разных стран. Уверен, финал Кубка России по футболу принесет нам не меньше положительных эмоций. Мы начинаем подготовку к этому важному спортивному событию", - написал он.

За право принимать финал Кубка России вместе с Екатеринбургом боролся Нижний Новгород, но члены Исполкома РФС отдали предпочтение столице Урала.

Евгений Новосёлов