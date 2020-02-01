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Тюменские студенты поборются за звание лучших дзюдоистов

Спорт, 13:37 14 февраля 2020

центр "Тюмень-дзюдо" | Фото: центр "Тюмень-дзюдо"

Студенты тюменских вузов примут участие в турнире по дзюдо 15 февраля, сообщает центр "Тюмень-дзюдо".

Соревнования пройдут в рамках XXV спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященной памяти Валентина Зуева.

На татами в 14 весовых категориях выйдут представители Тюменского индустриального университета, Государственного аграрного университета Северного Зауралья, Тюменского государственного медицинского университета, Тюменского государственного университета и Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (военный институт). Среди участников – спортсмены Центра "Тюмень-дзюдо".

Начало соревнований - в 11 часов

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# дзюдо , студенты , Тюмень-дзюдо

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