Тюменские студенты поборются за звание лучших дзюдоистов
Студенты тюменских вузов примут участие в турнире по дзюдо 15 февраля, сообщает центр "Тюмень-дзюдо".
Соревнования пройдут в рамках XXV спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященной памяти Валентина Зуева.
На татами в 14 весовых категориях выйдут представители Тюменского индустриального университета, Государственного аграрного университета Северного Зауралья, Тюменского государственного медицинского университета, Тюменского государственного университета и Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (военный институт). Среди участников – спортсмены Центра "Тюмень-дзюдо".
Начало соревнований - в 11 часов