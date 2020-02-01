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Россия приостановила чартерное авиасообщение с КНР

Общество, 10:19 14 февраля 2020

Посольство России в Китае ВК | Фото: Посольство России в Китае ВК

Временный запрет на осуществление российскими авиакомпаниями чартерных пассажирских воздушных перевозок с российской на китайскую территорию и в обратном направлении введен с 14 февраля, сообщает Росавиация.

Авиакомпании России об этом заблаговременно уведомлены.

В сообщении отмечается, что для авиакомпаний Китая запрет на осуществление полетов на чартерной основе не вводился.

По данным оперативного штаба Росавиации, с 1 по 13 февраля российские авиакомпании выполнили 105 рейсов (30 чартерных и 75 регулярных) из Китая в Россию.

На 13 февраля завершили полетные программы авиакомпании, ранее выполнявшие полеты в пункты Китая. Это "Нордстар", "Икар", "Северный ветер", "ИрАэро", "АзурЭйр", "АйФлай", "Сибирь" и "Уральские авиалинии". По решению эксплуатантов отменены рейсы авиакомпаний "Аврора" и "Якутия".

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# авиаперевозки , Росавиация

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