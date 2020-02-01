Лекцию о старинных кладбищах Тюмени прочтут в музее-усадьбе Колокольниковых

| Фото: "Музей-усадьба Колокольниковых" во ВКонтакте | Фото: "Музей-усадьба Колокольниковых" во ВКонтакте

Лекцию "Старинные некрополи города Тюмени" прочтут в музее-усадьбе Колокольниковых (ул. Республики, 20) в Тюмени 14 февраля в 18 часов 30 минут.

Гид Наталья Алиева расскажет гостям музея о сохранившихся Текутьевском и Заречном (Парфеновском) кладбищах, имеющих столетнюю историю. Слушатели узнают об истории появления некрополей, о захоронениях, о формах надгробий и так далее. Наталья Алиева и посетители обсудят современное состояние кладбищ.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+.