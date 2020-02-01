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В выходные в Тюмени будет тепло и пасмурно

Общество, 11:14 14 февраля 2020

Русское географическое общество | Фото: Русское географическое общество

До минус 13 градусов будут опускаться столбики термометров в Тюмени в ближайшие выходные, 15 и 16 февраля.

По данным центра Фобос, в субботу, 15 февраля, в Тюмени ожидается минус 6 градусов днем и минус 13 в ночные часы.

В воскресенье, 16 февраля, столбики термометров в дневные часы опустятся до минус семи градусов, ночью ожидается до минус 12.

В начале следующей недели температура воздуха начнется повышаться. Если в понедельник, 17 февраля, температура воздуха будет держаться на уровне 6 градусов ниже ноля, то уже со вторника, 18 февраля, в Тюмени начнется потепление.

Любовь Голышева

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