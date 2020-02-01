Чейметов пояснил, кто сможет воспользоваться сельской ипотекой

| Фото: Минсельхоз России ВК | Фото: Минсельхоз России ВК

Сельская ипотека под 2,7% годовых может стать серьезным фактором, не только развития жилищного строительства на селе, но и мощным стимулом для строительных организаций и производителей строительных материалов. Такую точку зрения высказал заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов 13 февраля на заседании общественного совета при департаменте.

"Одно из направлений новой государственной программы комплексного развития сельских территорий предусматривает предоставление льготного кредита для нуждающихся в улучшении жилищных условий, - пояснил он. – Сейчас вместе с нашим региональным филиалом Россельхозбанка мы начинаем достаточно активно собирать заявки на получение такого кредита. Хочу отметить, что эти ипотечные кредиты сроком до 25 лет, и это серьезная ноша, которую должно будет взять государство на свои плечи. Я думаю, что этому вопросу большое внимание будет уделено".

По словам члена Общественной палаты, заместителя директора федеральной компании "Этажи" Антона Саукова, сельская ипотека уже вызывает ажиотажный интерес у жителей области.

"Я знаю, что Россельхозбанк уже завален этими заявками, - подчеркнул он. - На сегодняшний день только через нашу компанию поступило более 70 заявок. И по данным наших отделений, а их более ста по всей России, такая же ситуация и в других регионах страны".

Владимир Чейметов напомнил, что под льготное кредитование попадают и сельхозпредприятия, которые строят жилья для своих сотрудников. "Такие предприятия также могут получить льготный кредит. Это для них может быть хорошим подспорьем, - считает он. - Практически нет ни одного муниципалитета, где бы товаропроизводители не строили жилье для своих специалистов".

В апреле 2020 года общественный совет при департаменте АПК Тюменской области обсудит план действия по реализации государственной программы комплексного развития сельских территорий. Ответственным за вопросы сельской ипотеки, как сообщил председатель совета Александр Горохов, назначен Антон Сауков, не только заместитель директора федеральной компании "Этажи", но и выпускник аграрного университета, хорошо понимающий проблемы и нужды современной деревни.

Общественный совет, по мнению заместителя губернатора, директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова, может стать хорошей площадкой для обсуждения всех возникающих вопросов и координации действий.

"Если нужна будет помощь, координация действия с муниципалитетами, с другими участниками программы, обращайтесь, - заявил он. – Мы здесь можем объединить и банковское усилия и муниципальное и наше, для того, чтобы как можно больше привлечь ресурсов для улучшения жилищных условий на селе, и это, поверьте, и для бизнеса будет хорошо".

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" вступила в силу с 1 января 2020 года. В период 2020-2025 годов на улучшение условий жизни и труда селян государство направит почти 2,3 трлн рублей.

Главных целей, как отмечают специалисты, у программы три. Во-первых, сохранить долю сельского населения на уровне не менее 25,3% от общего количества россиян. Во-вторых, соотношение среднемесячных ресурсов у сельского и городского домохозяйства должно быть не менее 80%. То есть обычная сельская семья должна зарабатывать примерно 4/5 от заработка средней городской. И в -третьих, благоустроенных жилых помещений в сёлах и деревнях должно стать не меньше половины от общей площади. Кроме того, обещаны и различные социальные блага вроде доступного жилья, качественной и своевременной медицинской помощи, образования и развития инфраструктуры. Так или иначе, изменения должны коснуться 37 млн человек.

Борис Олейник