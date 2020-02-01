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Региональный прокурор и руководитель следкома примут жителей Бердюжья и Армизонского

Общество, 08:23 17 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Личный прием граждан проведут руководитель регионального управления СК России Александр Кубляков и прокурор области Владислав Московских в с. Бердюжье и Армизонское 21 февраля, сообщает региональное управление СК РФ.

Жителей Бердюжья ждут на прием с 10 до 11 часов в здании районной прокуратуры на ул. Ленина, 35. С 13 до 14 часов руководители ведомств проведут прием граждан в с. Армизонское в здании районной прокуратуры по ул. Карла Маркса, 3/1.

Записаться на личный прием к руководителю следственного управления области можно по телефонам: (3452) 62-16-63, 62-15-93 или оставить контактную информацию на сайте в разделе "Интернет-приемная".

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# Александр Кубляков , Владислав Московских , прокуратура , следственный комитет

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