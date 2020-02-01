Детские сады в Тюмени строят с опережением графика

| Фото: www.admtyumen.ru | Фото: www.admtyumen.ru

Строительство трех детских садов в Тюмени идет с опережением графика, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В микрорайоне "Суходолье" строители выполняют перепланировку помещений в коробке здания детского сада. Объект был законсервирован с 2016 года, его готовность составляла 40 %. После корректировки проектной документации в 2019 году строительство было возобновлено.

В микрорайоне "Войновка" готовность фундамента детского сада составляет 50 %, и рабочие планируют завершить работы по фундаменту уже в 20 числах февраля. Началось устройство стеновых панелей на цокольном этаже.

Со значительным опережением сроков этот же подрядчик, ООО "Завод ЖБИ-3", возводит детский сад в микрорайоне "Ямальский-1". Трехэтажный детский сад на 350 мест полностью собран из стеновых панелей (уже с остеклением и окраской). Контракт на его строительство был заключен в середине ноября 2019 года, сейчас коробка здания полностью готова, строители приступили к устройству инженерных сетей (вентиляции, слаботочных сетей). В ближайшее время начнется сборка индивидуального теплового пункта, системы отопления и монтаж кровли.

Ввод этих трех детских садов запланирован в 2020 году. Весной планируется заключение контрактов на строительство детских садов в районе ЖК "Плеханово" и на Московском тракте.

Напомним, до 2024 года в Тюменской области в рамках национальных проектов предусмотрено строительство 26 дошкольных учреждений.