"ТехноМодель" запустит первую очередь производства к концу 2020 года

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Первую очередь пеллетного производства планирует запустить к концу 2020 года компания "ТехноМодель" в Исетском районе. Предприятие реализует инвестпроект по глубокой переработке древесины, в том числе древесных отходов, сообщает областной департамент лесного комплекса.

По плану реализации, рассчитанному до 2023 года, предприятие организует производство полного цикла деревопереработки. Кроме хвойного пиломатериала и фанерного сырья, производство которых уже поставлено на поток, к концу 2020 года ООО "Техномодель" начнет производить еще один вид продукции - древесные пеллеты. Объем перерабатываемых древесных отходов составит не менее 36 тыс. тонн.

В настоящее время идет всесторонняя подготовка к старту нового производства. Ожидается поставка дробилки для измельчения отходов лесопиления, идет поиск подходящего оборудования для производства пеллет. В марте планируется заключение договоров и первые поставки. Также идет предпроектная подготовка и закладка зданий под переработку древесных отходов.

Предприятие развивается не только в направлении биоэнергетики, но и в лесопереработке. Для производства продукции с высокой добавочной стоимостью закуплено оборудование для производства погонажных изделий, четырехсторонний станок с возможностью изготавливать профилированный брус, заказаны две сушильные камеры.

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Создание современного лесопромышленного предприятия с полным циклом переработки на территории Исетского района способствует развитию лесной инфраструктуры. На арендуемых участках ведутся лесовосстановительные работы, строительство и реконструкция лесных дорог, противопожарное обустройство леса.

В настоящее время на предприятии трудятся 75 сотрудников, а к концу реализации инвестиционного проекта рабочими местами будут обеспечены 260 человек.