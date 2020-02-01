Новые автомобили скорой помощи работают в Тюмени и поселки Винзили

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Тринадцать новых автомобилей, которые пополнили автопарк Станции сокрой помощи в конце 2019 года, работают в Тюмени и Тюменском районе, сообщает областной департамент здравоохранения.

На трех автомобилях экстренную медицинскую помощь тюменцам оказывают врачебные бригады, на остальных — фельдшерские бригады. Распредели машины между тремя подстанциями: восемь базируются на подстанции № 3 (ул. Суходольская, 25), еще четыре - на посту № 1 подстанции № 4 (ул. Текстильная, 3а) и одна - в п. Винзили (ул. Гагарина, 3/2).

Всего за 2019 год на замену выработавшим свой ресурс автомобилям пришли 25 новых — два автомобиля марки "Форд", остальные – "Газель". Всего сейчас в парке скорой медицинской помощи 75 автомобилей, 65% из которых со сроком эксплуатации до пяти лет.

По словам главного врача скорой медицинской помощи Лидии Остроумовой, максимальное число бригад, которое разворачивают одновременно, составляет 56. Оставшиеся автомобили находятся в резерве для экстренного комплектования дополнительных выездных бригад при возникновении ЧС, а также для замены при сходе с линии автомобиля на техническое обслуживание, ремонт.

"Резервные автомобили базируются в местах дислокации бригад — это одиннадцать подстанций и постов по Тюмени и Тюменскому району, чтобы мы могли максимально быстро запустить их в работу", — пояснила она.

Новые автомобили укомплектованы медицинскими укладками и современной аппаратурой – всего 25 наименований. В одном месте собрали все самое необходимое для качественной диагностики и спасения жизней: пульсоксиметры, кардиографы, дефибрилляторы, укладки – акушерская, детская-реанимационная и взрослая, еще различные контейнеры для отходов вместе со специальными пакетами и многое другое.

На всех автомобилях установлен климат-контроль, который поддерживает автоматически заданную температуру в салоне. Еще одно новшество — система ремней для безопасной фиксации детей до 20 кг. К числу новых приобретений можно отнести и мобильные тележки-каталки с устойчивыми колесами, которые передвигаются по любой поверхности: будь то гравий или снег. В зависимости от тяжести состояния пациента можно их фиксировать как в положении сидя, полусидя, так и в положении с приподнятыми ногами.

Надежность автопарка планируется повышать и в 2020 году в рамках национального проекта "Здравоохранение". В итоге все автомобили в 2020 и 2021 годах автомобили, работающие на линии, будут иметь срок эксплуатации до пяти лет.