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Ярмарка сувениров для мужчин откроется в тюменском музее

Общество, 16:43 14 февраля 2020

Музей-усадьба Колокольниковых во ВКонтакте | Фото: Музей-усадьба Колокольниковых во ВКонтакте

Ярмарка сувениров для мужчин откроется в музее-усадьбе Колокольниковых (ул. Республики, 20) в Тюмени 16 февраля в 12 часов.

На открытии гости перенесутся в XIX век. "Вас встретят хозяева усадьбы — чета Колокольниковых. Угостят вкусным чаем. Продолжит программу выступление клуба исторического бального этикета и танца "Дамы и кавалеры"", — рассказали в музее-усадьбе Колокольниковых.

В 16 часов начнется выступление лауреата международных песенных конкурсов и фестивалей Анны Гавриловской.

На ярмарке, организованной в преддверии Дня защитника Отечества, тюменцы смогут не только приобрести сувениры, но и принять участие в мастер-классах по созданию рисунка на деревянных ложках и изготовлению подарков из стекла. Дети смогут поздравить своих пап открытками, которые смастерят своими руками.

Ярмарка проработает до 20 часов.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

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# концерт , музей-усадьба Колокольниковых , ярмарка

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