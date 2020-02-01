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Тюменских подростков приглашают на образовательный кинофестиваль "Зеркало будущего"

Общество, 09:14 17 февраля 2020

организаторы кинофестиваля "Зеркало будущего" | Фото: организаторы кинофестиваля "Зеркало будущего"

На уникальный Всероссийский образовательный кинофестиваль "Зеркало будущего", который пройдет в областной столице с 23 по 28 марта, могут попасть тюменские подростки. Объявлен дополнительный набор.

"Прием заявок на "Зеркало будущего" от участников со всей России уже состоялся. Мы сформировали список конкурсантов из разных регионов. Сейчас они планируют ехать к нам. В список вошло немного работ из Тюмени. Но раз мы проводим кинофестиваль у нас и хотим, чтобы здесь развивалось детское кинотворчество, решили сделать дополнительный набор тюменских ребят. У них будет возможность принять участие в образовательной программе", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор по PR и международным отношениям фестиваля "Ноль Плюс" Александр Школенко.

На протяжении шести дней ребята будут создавать свои первые фильмы под руководством опытных кинематографистов. Организаторы мероприятия назовут имена специалистов позднее, известно лишь, что в Тюмень приедут молодые мультипликаторы из ВГИКа, кинематографисты из Москвы.

Попасть на удивительный форум легко. Достаточно выполнить всего одно из предложенных заданий – то, что больше понравится. Так, например, школьники могут записать актерскую видеовизитку, придумать идею для фильма, снять видеоролик, фильм, видеорепортаж или видеоблог. Также желающим попасть на "Зеркало будущего" предлагают сделать два рисунка или анимационный ролик.

Фестиваль пройдет в третий раз — ранее его организовывали в Сургуте и Тюмени. Участие в нем в среднем принимают 60-80 детей и подростков, также он собирает около 30 руководителей детских студий. На кинофестиваль ожидают гостей из нескольких регионов.

Подробности доступны на сайте киноконкурс.рф, там же ребята могут пройти регистрацию. За новостями кинофестиваля "Зеркало будущего" можно следить в официальной группе во ВКонтакте.

Инна Пахомова

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# кинофестиваль , кинофестиваль Ноль плюс , обучение , фильмы

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