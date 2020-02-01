Книгу о святителе Варлааме представят в тюменской областной научной библиотеке

| Фото: Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

Презентация книги члена Союза писателей России Павла Плюхина "Честь служения Отечеству – Святитель Сибири Варлаам Тобольский" начнется в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 21 февраля в 16 часов, сообщают организаторы.

Книга "Честь служения Отечеству – Святитель Сибири Варлаам Тобольский" – первый литературный опыт историко-художественного произведения, посвященного святителю Варлааму, архиепископу Тобольскому и Сибирскому (1728-1802 годы).

"В период управления архиепископом Варлаамом Тобольской епархией активно строились каменные храмы в Тюмени, Ишиме, Кургане, Томске, Барнауле и других городах. В 1783 году он основал Абалакский мужской монастырь, в котором поместили икону Божией Матери "Знамение-Абалакское". В 1984 году архиепископ Варлаам причислен к лику святых Русской Православной Церкви в составе Собора Сибирских Святых", — рассказали в региональном департаменте культуры.

Выпуск книги приурочен к 400-летию Тобольской и Тюменской епархии. Издание будет полезно тем, кто интересуются историей сибирского края. С книгой можно будет познакомиться в фонде областной библиотеки.

Возрастное ограничение: 12+.