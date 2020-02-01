Росстат: россияне стали чаще жениться, а разводиться - реже

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Россияне стали чаще регистрировать браки и реже разводиться. В 2019 году в стране было заключено почти 917 тыс. браков, что на 24 тыс. больше, чем годом ранее, а количество разводов сократилось до 528 тыс. Такие данные публикует Росстат.

"Новые семьи сейчас активно создают молодые люди 25-29 лет – отголоски последнего советского бэби-бума. Этим и объясняется некоторый рост числа браков", — рассказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

По ее словам, в настоящее время складывается довольно хорошая брачная конъюнктура. Численность 25-29-летних россиян составляет 10,2 млн человек, в то время, как 20-24-летних граждан всего 7,1 млн.

"Так как возраст вступления в брак растет как у женихов, так и у невест, хотелось бы надеяться на рост браков и в ближайшие годы", — отмечает эксперт.

Лидером по количеству зарегистрированных браков стала Москва. В 2019 году в столице создано 79 тыс. 418 семей. Одновременно в Москве зафиксировано и снижение количества разводов — до 42 тыс. 497 случаев. На втором месте по наибольшему количеству браков занимает Московская область, на третьем — Санкт-Петербург, на четвертом — Краснодарский край, на пятом — Ростовская область.