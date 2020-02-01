В работе над фильмом "Лед-2" принимали участие тюменцы

| Фото: центр "Медиаполис" | Фото: центр "Медиаполис"

Команда тюменских VFX-специалистов побывает на премьере фильма "Лед-2" в Москве 14 февраля. Они сделали часть визуальных эффектов для картины, сообщает пресс-служба центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

В титры нового фильма попали имена тюменцев Андрея Генералова, Никиты Криницкого, есть и упоминание "Медиаполиса".

Такое сотрудничество стало возможным благодаря продюсеру центра Баza Анне Румянцевой. В 2019 году она проходила обучение в Москве в академии Н. С. Михалкова, где познакомилась с одним из преподавателей академии и продюсером студии визуальных эффектов Андрей Емельянов. Именно тогда он заинтересовался центром развития региональных кино и медиа "Медиаполис", где и работает команда.

"Это дало возможность пригласить Андрея Емельянова провести мастер-класс в "Медиаполисе" по направлению VFX в сентябре 2019 года, поделиться знаниями и многолетним опытом. После встречи тюменские продюсеры не упустили возможность обсудить дальнейшее сотрудничество. Тогда Андрей не обещал проектов, но сказал, что будет иметь тюменцев в виду", — рассказал PR-специалист Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Денис Войт.

Предложение о совместной деятельности поступило накануне Нового года. Узнав, что проект "Лед-2", в котором есть возможность принять участие, тюменцы согласились не раздумывая и получили работу. Заказчик высоко оценил труд тюменской студии.

"Для нас это был вызов, некий челлендж, потому что предъявляемые технические требования уходят далеко за рамки того, с чем мы работали ранее. Были и дополнительные нюансы, с которыми мы в принципе никогда не работали. Потребовались некоторые консультации, но, конечно, в целом сотрудничество удалось. Участие в таких проектах это рост для нашей студии и новые перспективы, возможность быть причастными к большому кино", — поделился впечатлениями от работы над большим проектом продюсер отдела постпродакшн Никита Криницкий.

После успешной работы тюменские специалисты обсудили дальнейшее сотрудничество и получили предложение поучаствовать в работе над несколькими фильмами, которые выйдут уже в 2020 году.