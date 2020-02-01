Правительство одобрило государственную программу "Доступная среда" до 2025 года

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Правительство России одобрило основные направления реализации государственной программы "Доступная среда" на период 2021-2025 годов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтруд.

"Правительство России одобрило основные направления реализации государственной программы "Доступная среда" на 2021-2025 годы. Минтрудом России с учетом принятого Президентом Российской Федерации решения о продлении госпрограммы "Доступная среда" подготовлены основные направления по дальнейшей ее реализации на 2021-2025 годы", - говорится в сообщении.

По словам главы министерства Антона Котякова, за последние годы ситуация с доступностью для инвалидов объектов значительно улучшилась. Сейчас для детей-инвалидов доступны 7,4 тыс. детских садов (18% от общего количества). При этом строительство новых детских садов осуществляется с учетом требований доступности. Количество школ, в которых обучаются дети-инвалиды, составляет 9,8 тыс. (22,8% от всех школ).

По данным Минпросвещения России, к концу 2020 года будут созданы условия, позволяющие обеспечить доступность обучения в детсадах и школах для 100% детей-инвалидов, уточняется в сообщении.