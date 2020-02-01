Молодых тюменцев приглашают на конкурс "Если бы я был президентом"

| Фото: konkurs-president.ru | Фото: konkurs-president.ru

Всероссийский конкурс молодежных проектов "Если бы я был президентом" приглашает к участию и защите проектов, связанных с социально-экономическим развитием российской Федерации.

Как сообщают организаторы, участниками конкурса могут стать все желающие в возрасте от 7 до 35 лет включительно. Для участия необходимо заполнить заявку с указанием номинации на сайте konkurs-president.ru.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- эссе на тему "5 шагов к России будущего: мои первые указы" (для участников от 7 до 35 лет) - максимальный объем 10 страниц (не более 5 страниц печатного текста и не более 5 страниц приложений - таблицы, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации и т.п.) в формате pdf;

- рисунок на тему "Взгляд на будущее России" (для участников от 7 до 14 лет) - в форме отсканированного рисунка или фотографии рисунка, максимальный размер оригинала - А2 (594 х 420 мм) в формате jpg, jpeg, png или pdf, размер файла не более 5 Мбайт;

- видеоролик на тему "Моя предвыборная программа" (для участников от 15 до 35 лет) - максимальная продолжительность 3 минуты, размер файла не более 1 Гбайт, форматы файла - mp4, avi; видеоролик необходимо загрузить на любое открытое облачное хранилище, ссылка на видеофайл прилагается к заявке;

- проект на тему "Конституция 2020: мои предложения в поддержку инициативы Президента России" (для участников от 11 до 35 лет) - проект представляет собой презентацию формата ppt,pptx или pdf, максимальный объем - 10 слайдов без учета титульного листа, размер файла не более 50 Мбайт.

Работы должны включать в себя анализ существующих в настоящее время в России и ее регионах проблем, а также конкретные предложения, направленные на их решение. Кроме того, необходимо отразить возможность участия автора в решении обозначенной проблемы и его место в истории современной России.

Награждение победителей конкурса состоится 19 апреля 2020 года в в г. Санкт-Петербурге. Авторы лучших работ получат возможность лично представить свой проект представителям федеральных органов государственной власти.

Организатор конкурса - АНО "Центр развития молодежного парламентаризма" при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.