В Салехарде установят памятник ветеранам боевых действий

| Фото: salekhard.org | Фото: salekhard.org

Памятник ветеранам боевых действий появится в Салехарде, сообщает ИА "Север-пресс".

Глава города Алексей Титовский на встрече с активистами ветеранских организаций презентовал макет памятника, который летом возведут в парке Победы. Инициатива поступила полтора года назад от ассоциации ветеранов и получила поддержку во время голосования на портале "Живем на Севере". Памятник установят в рамках проекта "Комфортная городская среда".

Алексей Титовский отметил, что еще одной возможностью увековечить подвиг героев-афганцев может стать наименование улицы в микрорайоне Обдорском именем салехардца Шамиля Анварова. Ветераны также инициировали возведение нескольких мемориалов по родам войск в парке Победы.

Сегодня в Салехарде живет 78 ветеранов-афганцев. Из окружной столицы было призвано 23 военнослужащих, двое из них погибли в ходе боевых действий — Шамиль Анваров и Александр Керов.