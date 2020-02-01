  • 18 февраля 202018.02.2020вторник
  • USD63,3085
    EUR68,6201
  • В Тюмени -1..-3 С 9 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Выставка "Дыхание акварели" откроется в Ялуторовске

Общество, 09:06 18 февраля 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Акварельные работы известных советских и российских графиков можно увидеть на выставке "Дыхание акварели", которая откроется в ялуторовском музее "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19) с 21 февраля, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

Выставки авторов, работы которых увидят посетители выставки, проходили в России и за рубежом, их произведения находятся в крупнейших музеях России и частных коллекциях. Это московский живописец, график, сценарист А. Лопухин и заслуженный художник РСФСР В. Денисов; признанный мастер живописи, станковой и книжной графики О. Яхнин (г. Санкт-Петербург) и живописец, график, книжный иллюстратор М. Бутрова; рижский художник Л. Купцис и российский графист, художник, член Союза художников России и Союза художников Татарстана Н. Альмеев. Также на выставке "Дыхание акварели" представлены работы тюменских художников: В. Барашева, А. Мурычева, Б. Паромова, И. Пуртова, А. Ливна, Д. Бобонича, А. Зубарева, М. Реутовой, М. Гардобея, И. Щетинина, В. Сизова, Н. Ситько, А. Ильиных, А. Сашневой. Их акварель полна жизни, очень точно передает состояние природы и любовь к родному краю.

Выставка работает до 31 марта со вторника по воскресенье с 11 до 20 часов.

Стоимость билета - 50 руб. Возрастная категория 0+.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Акварель , выставка , Торговые ряды , Ялуторовский музейный комплекс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:50 18.02.2020Жители Тюменской области получают посылки с помощью электронной подписи
09:39 18.02.2020Тюменцы обсудят новую архитектуру регионов в "Конторе пароходства"
09:28 18.02.2020Спартакиада допризывной молодежи региона стартует в Заводоуковске
09:17 18.02.2020Более семидесяти работ Александра Васильева представлено на выставке в Тюмени