Выставка "Дыхание акварели" откроется в Ялуторовске

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Акварельные работы известных советских и российских графиков можно увидеть на выставке "Дыхание акварели", которая откроется в ялуторовском музее "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19) с 21 февраля, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

Выставки авторов, работы которых увидят посетители выставки, проходили в России и за рубежом, их произведения находятся в крупнейших музеях России и частных коллекциях. Это московский живописец, график, сценарист А. Лопухин и заслуженный художник РСФСР В. Денисов; признанный мастер живописи, станковой и книжной графики О. Яхнин (г. Санкт-Петербург) и живописец, график, книжный иллюстратор М. Бутрова; рижский художник Л. Купцис и российский графист, художник, член Союза художников России и Союза художников Татарстана Н. Альмеев. Также на выставке "Дыхание акварели" представлены работы тюменских художников: В. Барашева, А. Мурычева, Б. Паромова, И. Пуртова, А. Ливна, Д. Бобонича, А. Зубарева, М. Реутовой, М. Гардобея, И. Щетинина, В. Сизова, Н. Ситько, А. Ильиных, А. Сашневой. Их акварель полна жизни, очень точно передает состояние природы и любовь к родному краю.

Выставка работает до 31 марта со вторника по воскресенье с 11 до 20 часов.

Стоимость билета - 50 руб. Возрастная категория 0+.