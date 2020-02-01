Спартакиада допризывной молодежи региона стартует в Заводоуковске

| Фото: центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" | Фото: центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост"

Первый этап ежегодной спартакиады среди допризывной молодежи Тюменской области пройдет в Заводоуковске 20 и 21 февраля. Соревнования посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

На старт выйдут обучающиеся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, воспитанники военно-патриотических клубов и объединений Тюменской области.

Участникам предстоит испытать себя в соревнованиях по зимнему полиатлону (по дисциплинам пулевая стрельба, подтягивания на высокой перекладине, лыжные гонки на дистанциях пять и десять километров), спортивному троеборью (челночный бег, поднимание туловища из положения лежа, прыжок в длину) и строевому смотру.

Спортсмены поборются за победу и призовые места в отдельных видах соревнований и в общекомандном зачете.

Состязания по спортивным дисциплинам развернутся на базе центра зимних видов спорта "Сосновый бор", строевой смотр пройдет на территории детского лагеря имени Ю.А. Гагарина.

Спартакиада состоит из трех этапов. Второй этап состоится в Тюмени в мае. Третий пройдет в Ишиме в сентябре.

В 2019 году победителем областной спартакиады и обладателем переходящего кубка стала команда Викуловского района.

Из числа победителей и призеров будет сформирована сборная команда Тюменской области, которая представит регион на Спартакиаде молодежи России допризывного возраста.