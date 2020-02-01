Более семидесяти работ Александра Васильева представлено на выставке в Тюмени

| Фото: Информационно-библиотечный центр для молодежи | Фото: Информационно-библиотечный центр для молодежи

Более 70 живописных работ тюменского художника Александра Васильева представлено на выставке "Пезажи", которую презентуют в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, корп. 1) 29 февраля в 17 часов, сообщают организаторы.

Тюменцы увидят полотна, созданные в разные периоды творческой биографии автора. Написанные в лучших традициях русской пейзажной живописи, картины раскрывают красоту и неповторимую атмосферу Галича, Тюмени, Тобольска и Санкт-Петербурга.

Александр Васильев – член Союза художников России, преподаватель детской художественной школы им. А.П. Митинского. С 1996 года он является постоянным участником городских, зональных, всероссийских и международных выставок. Работы мастера хранятся в музеях России и частных коллекциях Франции, Голландии, Китая и Германии.

Выставка работает в информационно-библиотечном центре для молодежи с 6 февраля по 30 марта.

Возрастное ограничение: 0+.