Юных тюменцев приглашают на неделю "Аты-баты!" в детскую библиотеку

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Неделя встреч "Аты-баты!", посвященная Дню защитника Отечества, откроется в детской библиотеки им. К.Я. Лагунова (ул. Тульская, 4/3) 17 февраля, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева.

Прийти на творческо-развлекательные мероприятия, организованные в рамках библиостудии "Нескучай-ка" могут все желающие. 17 февраля в 15 часов ребят ждут на "День рисунка". Им предстоит создать открытку к празднику. 18 февраля юных тюменцев ждет интеллект-викторина "Армейская азбука". А 19 февраля – День аппликации. Дети будут создавать объемную поделку "Символы воинской славы". 20 февраля ребятам предложат сделать поделку "Кружка для папы". А 21 февраля посетителей библиотеки ждет беседа "О Родине. О мужестве".

Вход на встречи свободный. Телефон для справок: 35-98-42.

Напомним, проект "Библиостудия "Нескучай-ка" был создан в 2019 году. Один раз в месяц на протяжении недели проводятся творческо-развлекательные мероприятия. Каждая неделя посвящена определенной теме, а каждый день – направлению, например, рисованию, аппликации, мастер-классам, беседам о книгах и интеллектуальным занятиям.