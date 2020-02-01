  • 17 февраля 202017.02.2020понедельник
  • USD63,4536
    EUR68,7710
  • В Тюмени -10..-12 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Дзюдоисты ТюмГУ выиграли спартакиаду среди вузов области

Спорт, 17:34 17 февраля 2020

центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Первое место заняли представители Тюменского государственного университета в командном зачете на XXV Спартакиаде вузов Тюменской области по дзюдо. Соревнования прошли в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", сообщает спортивное учреждение.

Вторыми стали студенты Тюменского индустриального университета, третье место - у дзюдоистов Тюменского государственного медицинского университета. Всего за победу боролись студенты из пяти высших учебных заведений.

В личном первенстве спортсмены Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" завоевали 18 медалей: девять золотых, шесть серебряных и три бронзовых.

Победителями стали Шамсутдин Умаев (до 66 кг), Даниил Бабенко (до 73 кг), Леонид Хромин (до 81 кг), Азат Балтабаев (до 90 кг), Игорь Шадрин (до 100 кг), Артем Пилипчук (св. 100 кг), Юлия Куняева (до 52 кг), Виктория Шнайдер (до 63 кг) и Анастасия Лавришина (до 70 кг).

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дзюдо , Тюмень-дзюдо

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 17.02.2020Дзюдоисты ТюмГУ выиграли спартакиаду среди вузов области
17:12 17.02.2020Зимний фестиваль ГТО собрал более двухсот школьников
15:43 17.02.2020БК "Нефтехимик" обменялся победами с краснодарскими баскетболистами
15:21 17.02.2020Тюменские лыжницы завоевали медали первенства России