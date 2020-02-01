Дзюдоисты ТюмГУ выиграли спартакиаду среди вузов области

| Фото: центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Первое место заняли представители Тюменского государственного университета в командном зачете на XXV Спартакиаде вузов Тюменской области по дзюдо. Соревнования прошли в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", сообщает спортивное учреждение.

Вторыми стали студенты Тюменского индустриального университета, третье место - у дзюдоистов Тюменского государственного медицинского университета. Всего за победу боролись студенты из пяти высших учебных заведений.

В личном первенстве спортсмены Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" завоевали 18 медалей: девять золотых, шесть серебряных и три бронзовых.

Победителями стали Шамсутдин Умаев (до 66 кг), Даниил Бабенко (до 73 кг), Леонид Хромин (до 81 кг), Азат Балтабаев (до 90 кг), Игорь Шадрин (до 100 кг), Артем Пилипчук (св. 100 кг), Юлия Куняева (до 52 кг), Виктория Шнайдер (до 63 кг) и Анастасия Лавришина (до 70 кг).