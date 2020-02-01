В Тюменской области в 2019 году цены на продукты росли быстрее, чем на непродовольственные товары

| Фото: Минсельхоз ВК | Фото: Минсельхоз ВК

Цены и тарифы на потребительские товары в 2019 году в Тюменской области (без автономных округов) увеличились в среднем на 3,1% при среднероссийском показателе - 3,0%.

Как сообщает пресс-служба территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, повышение цен на продовольственные товары составило 4,1% ( в среднем по России - 2,6%), на непродовольственные товары – 1,6% (3,0%).

Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2018 года подорожали крупы и бобовые (на 16,1%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 8,6%), масло сливочное (на 8,2%), сыр (на 8,2%), молоко и молочная продукция (на 8,5%), макаронные изделия (на 7,2%), кондитерские изделия (на 6,9%), плодоовощная продукция (на 6,8%), рыба и морепродукты (на 4,9%) и другие. Алкогольные напитки увеличились в цене незначительно (на 0,6%).

Отмечено снижение цен на сахар-песок (на 30,8%) и яйца (на 3,0%).

Среди непродовольственных товаров отмечено повышение цен на мебель (на 3,3%), медикаменты (на 3,0%), строительные материалы (на 2,0%), трикотажные изделия (на 2,1%) и другие. Отмечен рост цен на табачные изделия (на 10,2%). Заметно снизились цены на телерадиотовары (на 3,7%), моющие и чистящие средства (на 3,0%).