Ярмарочное гулянье "Душа ты моя - Масленица" развернется в Заводоуковске

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Ярмарочное гулянье "Душа ты моя — Масленица" начнется на Центральной площади в Заводоуковске 29 февраля в 11 часов, сообщает Заводоуковский культурно-досуговый центр.

Гостей ждут веселые проводы русской зимы с плясками, песнями, забавами и обрядами.

Все желающие могут принять участие в выставке-конкурсе масленичных чучел "Чудо-масленица". Путем народного голосования выберут самую миниатюрную, высокую и красивую поделку.

А на конкурсе пирогов "Заводоуковская марка" пройдет дегустация сдобных шедевров от предприятий общественного питания округа. Победителя определит компетентное жюри, также будет выбран "Приз зрительских симпатий".

Кроме того, организаторы гулянья подготовили конкурс блинов "Масленица идет – блин, да мед несет". Принять участие в нем могут все желающие. Конкурсанты могут выступить в номинациях: "Самая оригинальная композиция из блинов", "Самый вкусный блин с начинкой", "Самый ажурный блин", "Самый цветной блин", "Самый толстый блин".

Гостям праздника представят русские обряды и традиции. Они смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению народной обрядовой куклы, посетить выставку-распродажу изделий мастеров-умельцев и приобрести эксклюзивные работы.

На Центральной площади города развернут свою работу традиционные народные подворья. Здесь жители и гости Заводоуковска окунутся в историю праздника, узнают нетрадиционные рецепты приготовления блинов.

В рамках программы "Веселая радуга" местным жителям предложат принять участие в русских народных играх и забавах на новый лад, проводить зиму и встретить весну, принять участие в акции "Нити счастья".

Праздник дополнит концертная программа "Поворот солнца на весну" с участием творческих коллективов. После состоится награждение победителей конкурсов. Завершится гулянье традиционным масленичным хороводом и сожжением чучела.