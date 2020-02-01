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Партия древесины из Заводоуковска отправилась в Польшу

Экономика, 13:18 18 февраля 2020

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

35 кубометров древесины для отправки в Польшу досмотрели инспекторы Россельхознадзора по Тюменской области. Материал заготовлен в Заводоуковском районе Тюменской области лесопромышленной компанией "Тобол".

По заключению специалистов тюменского филиала Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории пиломатериал не содержит карантинных объектов и получил фитосанитарные сертификаты.

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# древесина , пиломатериал , Польша , Россельхознадзор

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