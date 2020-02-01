Партия древесины из Заводоуковска отправилась в Польшу
| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области
35 кубометров древесины для отправки в Польшу досмотрели инспекторы Россельхознадзора по Тюменской области. Материал заготовлен в Заводоуковском районе Тюменской области лесопромышленной компанией "Тобол".
По заключению специалистов тюменского филиала Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории пиломатериал не содержит карантинных объектов и получил фитосанитарные сертификаты.