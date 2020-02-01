Определены победители "Зимнего бардовского" фестиваля в Тюмени

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Стали известны имена победителей XVI межрегионального фестиваля авторской песни "Зимний Бардовский в Тюмени" им. Николая Старченкова, который прошел в Тюмени с 14 по 16 февраля, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

В нем приняли участие более 150 человек из Новокузнецка, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Ноябрьска, Перми, Пыть-Яха, Нижнего Тагила, Омска, Тюмени, Тюменской и Свердловской областей.

Гостями фестиваля стали столичные барды Леонид Сергеев, Лидия Чебоксарова, Евгений Быков, Татьяна Сивер и уральский дуэт Владислава Шадрина и Дмитрия Обухова "Зеленая лампа".

Лауреаты и дипломанты выявлялись в шести номинациях и двух возрастных категориях.

Лауреатами в номинации "Исполнитель песен" стали тюменцы Александр Ярков (до 18 лет) и Ольга Рязанова Алина Карташова (старше 18 лет). Лучшим "Автором песни" среди участников старше 18 лет названа Алина Карташова из Тюмени. В номинации "Дуэты и ансамбли" среди участников младше 18 лет звание лауреата завоевал тюменский ансамбль "Мегадетство", среди участников старше 18 лет - дуэт тюменцев Алины Карташовой и Дениса Панфилова и ансамбль клуба самодеятельной песни "Гамма" из Свердловской области. В номинации "Поэзия" победителем стал Шамиль Хажиев (старше 18 лет). В этой же возрастной категории в номинации "Песни Победы" лучшим исполнителем признан Ирек Фарахов из Ноябрьска.

Все победители получили привилегированное право выступить во втором туре Грушинского фестиваля, минуя отборочный этап. Напомним, такую возможность имеют лауреаты только четырех самых крупных фестивалей авторской песни, в том числе и "Зимнего бардовского" в Тюмени.