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Торгово-промышленная палата налаживает связи с бизнесом США

Экономика, 14:02 18 февраля 2020

Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Торгово-промышленная палата Тюменской области налаживает связи с бизнесом США. Президент ТПП Эдуард Абдуллин провел переговоры с GR-директором Американской торговой палаты Игорем Сорокиным и выступил с инициативой подписания соглашения о сотрудничестве между двумя палатами.

Переговоры состоялись за круглым столом в Екатеринбурге. Советник по коммерческим вопросам Коммерческой службы США Джеймс Голсен сообщил о задачах и планах ведомства, отметил крепкую экономическую основу, которая способна помочь улучшить отношения между государствами. "Мы стремимся менять стереотипы деловых отношений двух стран, и уже имеем благоприятный опыт сотрудничества бизнеса между субъектами Российской Федерации и отдельными штатами США", - отметил он.

Эдуард Абдуллин выразил заинтересованность регионального бизнеса в более тесных деловых отношениях с американскими коллегами: "Мы знаем, что Коммерческая служба США помогает определить один или два штата, схожих по развитию бизнеса, развивающимися отраслями и даже экономикой с отдельными регионами России и организует более тесное взаимовыгодное бизнес-сотрудничество между территориями. ТПП Тюменской области со своей стороны готово помочь в налаживании встречного движения в такой работе с Тюменской областью".

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# Торгово-промышленная палата Тюменской области

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