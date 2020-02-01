Предпроектные работы по строительству больницы начнут в Уватском районе

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Начать предпроектные работы по возведению больничного комплекса, определить первоочередные мероприятия по капитальному ремонту Демьянской школы, отремонтировать подъездные пути к новой школе в Горнослинкино решено в Уватском районе по итогам рабочего совещания с губернатором в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба муниципалитета.

"Поручения губернатора – это по сути план, по которому развивается Уватский район. В итоге мероприятия отражаются в областном и районном бюджетах. В реализации задействованы как наши специалисты, так и основные департаменты областного правительства. Так, уже в 2020 году мы реализуем крупные проекты, которые одному району не по силам: строительство новых школ, дамб, спортзалов, жилых домов, благоустройство территорий, переселение из аварийного жилья и модернизация объектов ЖКХ", – отметил глава Уватского района Сергей Путмин.

Также Сергей Путмин проинформировал Александра Моора о выполнении поручений по благоустройству центральных площадей в Демьянке и Демьянском, ремонту улицы Набережной в Увате, строительству дорог в микрорайоне Дорожников в Туртасе, капитальный ремонт тепловых сетей в Увате, Алымке и Красном Яре, разработку проектной документации по реконструкции дамбы в Осиннике.