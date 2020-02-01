  • 22 февраля 202022.02.2020суббота
  • USD64,3008
    EUR69,4191
  • В Тюмени -2..-4 С 1 м/с ветер юго-западный

Предпроектные работы по строительству больницы начнут в Уватском районе

Общество, 18:02 22 февраля 2020

www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Начать предпроектные работы по возведению больничного комплекса, определить первоочередные мероприятия по капитальному ремонту Демьянской школы, отремонтировать подъездные пути к новой школе в Горнослинкино решено в Уватском районе по итогам рабочего совещания с губернатором в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба муниципалитета.

"Поручения губернатора – это по сути план, по которому развивается Уватский район. В итоге мероприятия отражаются в областном и районном бюджетах. В реализации задействованы как наши специалисты, так и основные департаменты областного правительства. Так, уже в 2020 году мы реализуем крупные проекты, которые одному району не по силам: строительство новых школ, дамб, спортзалов, жилых домов, благоустройство территорий, переселение из аварийного жилья и модернизация объектов ЖКХ", – отметил глава Уватского района Сергей Путмин.

Также Сергей Путмин проинформировал Александра Моора о выполнении поручений по благоустройству центральных площадей в Демьянке и Демьянском, ремонту улицы Набережной в Увате, строительству дорог в микрорайоне Дорожников в Туртасе, капитальный ремонт тепловых сетей в Увате, Алымке и Красном Яре, разработку проектной документации по реконструкции дамбы в Осиннике.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , капитальный ремонт , строительство , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:40 22.02.2020Тоболяки будут отмечать масленицу два дня
18:02 22.02.2020Предпроектные работы по строительству больницы начнут в Уватском районе
18:00 22.02.202023 февраля - события дня
17:51 22.02.2020Тоболякам представили концепцию парка на берегу Иртыша