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Академический ансамбль Росгвардии даст концерты в Тюмени и Тобольске

Общество, 09:51 19 февраля 2020

Росгвардия | Фото: Росгвардия

Концерты академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии РФ пройдут в Тюмени и Тобольске 23 и 24 февраля. Поздравления от знаменитого музыкального коллектива с Днем защитника Отечества и наступающим Днем Победы примут ветераны Великой Отечественной войны, ветераны службы и боевых действий, представители органов власти, силовых ведомств, Росгвардии, общественных организаций и других учреждений, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации создан в 1973 году. Это один из крупнейших армейских художественных коллективов страны, первый профессиональный коллектив внутренних войск. С момента своего образования ансамбль дал восемь тысяч концертов, на которых присутствовало более 25 млн зрителей.

С 1985 года коллективом руководит народный артист России, профессор Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского генерал-майор Виктор Елисеев. Обширный и разнообразный репертуар ансамбля включает в себя лучшие образцы русской и зарубежной классики, современной и народной песни, танцы народов России, старинные и современные солдатские песни.

Концерты пройдут в тюменской филармонии 23 февраля и Тобольском драматическом театре им. П. П. Ершова 24 февраля. Билеты можно приобрести в кассах Тюменского концертно-театрального объединения, а также на сайте ТКТО.

В рамках большого гастрольного тура выступления ансамбля увидят также жители Мурманска, Ханты-Мансийска, Салехарда, Новосибирска, Волгограда, Ростова-на-Дону, Иркутска. Концертный тур завершится в мае юбилейным концертом в Москве.

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# Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии , концерты , Росгвардия

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